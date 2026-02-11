Дегтярев допустил восстановление Олимпийского комитета России весной

Исполком МОК приступит к рассмотрению досье для восстановления Олимпийского комитета России в апреле или в мае. С таким заявлением на заседании комитета Госдумы выступил министр спорта Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что документы изучила юридическая комиссия МОК и причин для отказа в восстановлении не нашла.

«По моим ощущениям, это может быть апрель–май, когда исполком посмотрит наше досье. Решение может быть одно-единственное — восстановление», — привело заявление Дегтярева РИА «Новости».

Министр добавил, что Олимпийский комитет России провел большую работу по изменению устава в соответствии с принятой в МОК хартией, поэтому проблемы с возвращением организации на международный уровень возникнуть не должны.

Исполком МОК исключил Олимпийский комитет России осенью 2023 года за включение в его состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В феврале прошлого года министр спорта России Михаил Дегтярев объявил, что по новому уставу Олимпийского комитета России в его состав больше не входит ни один региональный совет. Он подчеркнул, после такого шага МОК обязан восстановить организацию, потому что теперь нет даже формальных признаков для отстранения.