Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист, чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Он обыграл испанца Карлоса Алькараса.

В полуфинале Медведев взял верх над первой ракеткой мира и семикратным победителем турниров Большого шлема Карлосом Алькарасом со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Россиянин назвал встречу отличной и отметил, что в матчах против испанца всегда нужно верить в победу.

«Отличный матч, когда играешь против Карлоса много раз, много раз будешь проигрывать. Но всегда, когда выходишь на корт, нужно верить победу, верить, что это возможно», — сказал Медведев.

Он добавил, что корт оказался немного быстрее, чем в двух предыдущих встречах с Алькарасом, и это помогло ему быстрее завершать розыгрыши. По словам теннисиста, в этот раз многое складывалось в его пользу, поэтому он особенно порадовался такой победе.

В финале Медведев сыграет со второй ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером. Решающий матч пройдет 16 марта.

Прошлый год отметился для российского спортсмена не столь радостным поводом. После матча первого круга US Open российского теннисиста оштрафовали на 42,5 тысячи долларов за неспортивное поведение.