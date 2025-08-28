Даниила Медведева оштрафовали на 42,5 тысячи долларов после ссоры с арбитром

Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 42,5 тысячи долларов за неспортивное поведение в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Об этом сообщил телеканал ESPN .

Происшествие случилось во время игры против француза Бенжамена Бонзи. В третьем сете при счете 5:4 на матчболе соперника на корт выбежал фотограф, потому что подумал, что игра закончилась.

Француз подал первый мяч в сетку, но из-за фотографа судья попросил его снова оформить подачу. Медведев возмутился и начал выяснять ситуацию. Он резко высказался в адрес судьи и намекнул, что тот заинтересован в быстром завершении игры. После матча россиянин разбил ракетку.

В итоге тениссисит получил два штрафа: 30 тысяч долларов — за неспортивное поведение и 12,5 тысячи — за сломанную ракетку. Это уже второй штраф Медведева в 2025 году: в январе на Открытом чемпионате Австралии его оштрафовали на 76 тысяч долларов.