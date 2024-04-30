Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде | 360°

Спорт 30 апреля 2024, 17:07 Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде РИА «Новости»

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Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев обыграл соперника из Казахстана Александра Бублика и впервые за свою карьеру вышел в четвертьфинал турнира АТР серии «Мастерс» в Мадриде. Текстовую трансляцию матча вел «Чемпионат».

Медведев одержал победу в четвертом круге со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

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Теперь россиянину предстоит сыграть с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия). Комментируя свою победу в интервью YouTube-каналу «Больше!», Даниил Медведев пояснил: он знал, что соперник будет «делать укороченные — он это делает против всех». Главным было «держать глубину», чтобы Бублику было тяжелее, и это «не всегда получалось», признался спортсмен.

За свою карьеру Даниил Медведев выиграл 20 титулов АТР в одиночном разряде, однако до четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде не доходил ни разу. Призовой фонд соревнований — 7,87 миллиона евро. Турнир завершится 5 мая.

Ранее Медведев рассказал журналистам, что работал с психологом, чтобы научиться управлять гневом и контролировать эмоции.