Чимаев проиграл Стрикленду и потерял титул чемпиона UFC
Боец российского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, на 328-м номерном турнире UFC проиграл американцу Шону Стрикленду. Это поражение стало первым в его карьере.
Турнир состоялся в городе Ньюарк на северо-востоке США. Стрикленд одержал победу раздельным судейским решением: 48-47, 47-48, 47-48.
Американский боец вернул себе чемпионский пояс в среднем весе. Чимаев, напротив, потерял титул чемпиона UFC. До этого он провел 15 поединков, в каждом из которых выигрывал.
Ранее Чимаев сделал заявление после слухов о его гибели в ДТП в Грозном. Он опубликовал в соцсети снимок с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.
