Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов

Последние четыре путевки разыграли 26 августа в ответных матчах раунда плей-офф квалификации. Греческий АЕК прошел болгарский «Левски», норвежский «Викинг» оказался сильнее загребского «Динамо», турецкий «Фенербахче» взял верх над французским «Лионом», а словацкий «Слован» в дополнительное время победил словенский «Целе».

В основном этапе сыграют представители 12 национальных чемпионатов. Среди них английские «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», испанские «Барселона» и «Реал», немецкая «Бавария», французский ПСЖ, итальянские «Интер» и «Наполи», а также клубы из Нидерландов, Португалии, Бельгии, Турции и других стран.

Все 36 команд проведут по восемь матчей — по четыре дома и в гостях. Они будут объединены в единую турнирную таблицу. Первые восемь клубов напрямую выйдут в 1/8 финала, команды с 9-го по 24-е места сыграют стыковые матчи за оставшиеся путевки в плей-офф.

Жеребьевка общего этапа состоится 27 августа. Действующим победителем турнира остается ПСЖ, в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов.