Четыре российских хоккеиста получили гражданство Индонезии

Парламент Индонезии одобрил выдачу гражданства четырем российским хоккеистам, который войдут в состав национальной сборной. Об этом сообщила Jakarta Globe.

Заместитель министра молодежи и спорта Тауфик Хидаят заявил, что россияне Савелий Мочанов, Евгений Нурисламов, Артем Безруков и Адель Хабибуллин присоединятся к сборной Индонезии по хоккею в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного с Россией в июне.

«Это партнерство направлено на повышение шансов Индонезии на Играх Юго-Восточной Азии в 2025, 2027 и 2029 годах, а также на участие в четвертом дивизионе чемпионата мира по хоккею», — отметил замминистра.

В публикации отметили, что Мочанов, Нурисламов, Безруков и Хабибуллин уже несколько лет играют в Индонезии.

Ранее стало известно, что ски-альпинист Никита Филиппов стал первым россиянином, которого допустили к зимней Олимпиаде-2026. Он признался, что система отбора на ОИ была сложной из-за высоких требований к атлетам.