Четыре матча чемпионата мира за ночь завершились вничью

Вечером 15 июня и в ночь на 16 июня прошли четыре матча чемпионата мира по футболу. Все они завершились вничью.

Особенно неожиданной стала игра квартета H между Испанией и Кабо-Верде, которая закончилась без забитых мячей. В другой встрече группы Саудовская Аравия и Уругвай завершили матч со счетом 1:1.

В группе G Иран и Новая Зеландия забили друг другу по два мяча (2:2), а Бельгия и Египет обменялись голами, но также не выявили победителя — 1:1.

Следующие матчи групп H и G пройдут 21 и 22 июня. Бельгия сыграет с Ираном, а Испания встретится с Саудовской Аравией. Также Новая Зеландия выйдет на поле с Египтом, а Уругвай — с Кабо-Верде.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола изменила собственный протокол ради возможности для президента США Дональда Трампа лично вручить трофей победителю чемпионата мира на церемонии награждения.