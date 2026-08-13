Четверка российских пловцов взяла серебро в эстафете вольным стилем на ЧЕ

Российские пловцы Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев стали серебряными призерами эстафеты 4×100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Первое место заняла венгерская сборная.

ЧЕ проходит в Париже и Сен-Дени. Чемпионат Европы по водным видам спорта стартовал 31 июля и продлится до 16 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Гирев, Корнев, Щеголев и Кукушкин финишировали с результатом три минуты 10,12 секунды. Кроме того, в предварительном заплыве серебро завоевали Михаил Щербаков, Роман Жидков и Андрей Минаков.

Венгры взяли золото, показав время — три минуты 10,03 секунды. Третье место досталось хорватам — три минуты 11,08 секунды.

На этом турнире сборная России по плаванию забрала восемь медалей — два золота, три серебра и три бронзы.

Ранее российская пловчиха Алина Гайфутдинова установила рекорд России на ЧЕ на дистанции 50 метров, показав время в финале дисциплины 26,91 секунды.