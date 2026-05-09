Чешский каноист пропустил награждение из-за пересмотра результатов россиянина

На этапе Кубка мира в венгерском городе Сегеде чешский каноист Мартин Фукса не пришел на церемонию награждения после финала на 1000 метров, где золото в итоге присудили и россиянину Захару Петрову. Об этом генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова рассказала ТАСС .

Сначала судьи отдали победу на дистанции в один километр Фуксе. Петров уступил ему 0,01 секунды. После изучения фотофиниша результат пересмотрели и признали победителями обоих спортсменов.

«Мартин Фукса считает себя единоличным победителем этапа Кубка мира», — сказала Исхакова.

По ее словам, чешский спортсмен обиделся на пересмотр решения и поэтому не пришел на церемонию. Бронзу на этой дистанции взял итальянский каноист Габриэле Казадеи.

Исхакова также уточнила, что поступок Фуксы могли расценить как неспортивное поведение. В таком случае спортсмену грозила бы дисквалификация. Она добавила, что российская сторона никаких действий предпринимать не собиралась, потому что у команды уже была золотая медаль.

Ранее на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике украинская спортсменка Ирина Домбровская отказалась подняться на пьедестал вместе с россиянкой Варварой Кузнецовой. Поступок украинки расценили как нарушение протокола международных соревнований.