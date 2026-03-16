Чешские паралимпийцы демонстративно отказались от фото с российской чемпионкой

Церемония награждения победителей 20-километровой лыжной гонки на Паралимпиаде в Италии вновь не обошлась без демонстративного жеста в адрес российских спортсменов. Чешский дуэт отказался от традиционного совместного фото с другими призерами, в том числе с Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным, завоевавшими золото.

В воскресенье Багиян завоевала свою третью золотую медаль Игр в сопровождении Сергея Синякина.

После завершения церемонии, на которой прозвучал гимн России, серебряные призеры — чешская лыжница Симона Бубеничкова и спортсмен-ведущий Давид Шрутек — не стали участвовать в общем снимке с россиянами и занявшими третье место представителями Китая.

Это уже не первый подобный эпизод на нынешних Играх. После гонки с раздельным стартом на 10 километров, в которой Бубеничкова тоже финишировала второй, чешские спортсмены также не стали фотографироваться вместе с россиянами. После спринтерской гонки от совместного фото с Багиян отказались и немецкая спортсменка Линн Кацмайер вместе с ведущим Флорианом Бауманом.

Несмотря на такие ситуации, российские паралимпийцы завершили Игры с ярким результатом. Команда, в составе которой было всего шесть спортсменов, завоевала 12 медалей и вошла в тройку сильнейших в общем зачете.