Незабитый пенальти в первом тайме стал ключевым эпизодом матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Норвегии. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

По словам эксперта, именно нереализованный 11-метровый удар предопределил дальнейшее развитие встречи. Он также обратил внимание на то, что к мячу подошел Бруно Гимарайнс, тогда как, по его мнению, ответственность в такой ситуации должен был взять на себя лидер команды Винисиус Жуниор.

«Когда в таком матче не забиваешь пенальти, это становится ключевым моментом. Для меня странно, что Винисиус не взял удар на себя. Игрок такого масштаба должен принимать подобные решения в решающие моменты», — сказал Черданцев.

Норвегия обыграла Бразилию со счетом 2:1. Дубль оформил Эрлинг Холанд, который довел количество голов на турнире до семи. Бразильцы ответили лишь голом Неймара с пенальти в добавленное время.