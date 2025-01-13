Чемпионы Олимпиады в Париже пожаловались на облезшее покрытие на медалях

Победившие на Олимпийских играх в Париже спортсмены вернули организаторам международных соревнований более 100 бракованных медалей, у которых облезло покрытие. Как сообщила газета La Lettre , первые жалобы на состояние наград появились через 10 дней после награждения.

Журналисты отметили, что чемпионы опубликовали фотографии поврежденных медалей в своих социальных сетях. Бронзовый призер Игр пловец Максим Груссе сравнил новый рисунок на награде с кожей крокодила.

Производством наград для международных соревнований занимался Парижский монетный двор. По данным издания, после начала скандала генеральный директор организации Марк Шварц уволил ответственных за производство руководителей.

Источником брака стали дефектные лаки, которые используют для покрытия. О проблемном материале в монетном дворе знали еще за 15 месяцев до проведения соревнований, когда с жалобой на состояние медалей обратилась китайская компания Huawei, вернувшая 1200 бракованных наград, предназначенных для отличившихся сотрудников.

На новый лак для покрытия медалей Парижский монетный двор перешел по требованию европейских чиновников, которые запретили использовать триоксид хрома, посчитав его токсичным. Найти качественную замену до начала Олимпийских игр производители не смогли.

Представители организации отказались дать комментарий, сославшись на тайну производства и конфиденциальность своих клиентов. В Международном олимпийском комитете пообещали, что чемпионам заменят бракованные медали в ближайшее время. Конкретных сроков в организации не назвали.

Самое большое количество наград на Олимпийских играх в Париже завоевал французский пловец Леон Маршан, который получил четыре золота и одну бронзу. Жаловался ли он на брак в своих наградах неизвестно.