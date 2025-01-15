Чемпионские перстни НХЛ российского хоккеиста Малкина украли из его дома в США

В США ограбили дом российского хоккеиста Евгения Малкина, который сейчас играет за команду «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщило американское издание CBS News .

Ограбление произошло 11 января, когда спортсмен участвовал в матче с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз». Грабители проникли в дом Малкина в Сьюикли-Хайтс и украли из его сейфа чемпионские кольца на Кубок Стэнли.

Эти награды он получил в 2009, 2016 и 2017 годах.

«Задняя дверь дома Малкина взломали, а сигнализация и камеры видеонаблюдения были отключены», — рассказал источник.

Звонок в полицию о происшествии поступил спустя несколько часов после матча. Сейчас сотрудники правоохранительных органов расследуют все обстоятельства случившегося.

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