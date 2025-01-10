У олимпийского чемпиона Гэри Холла-младшего сгорели все медали в Калифорнии

Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл-младший потерял все свои медали при пожаре в Калифорнии. Об этом сообщила австралийская газета The Sydney Morning Herald (SMH).

Дом 50-летнего американского спортсмена в районе Палисейд в пригороде Лос-Анджелеса сгорел в результате бушующих лесных пожаров в Калифорнии.

Олимпийский чемпион успел эвакуироваться и не пострадал. Он забрал из загоревшегося дома собаку, несколько картин и инсулин, но не смог спасти семейные реликвии и свои награды — пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

«Это тяжело. Это большая потеря, и все, что у меня есть», — рассказал спортсмен в интервью изданию.

Серия лесных пожаров охватила Южную Калифорнию с 7 января. Возгорания усугубились из-за очень низкой влажности, длительной засухи и ураганного ветра, скорость которого местами доходила до 130 километров в час. В результате пожаров погибли пять человек, разрушено более двух тысяч зданий и эвакуировали более 137 тысяч местных жителей.

Свои дорогостоящие дома в районе Пасифик-Палисейдс потеряли Энтони Хопкинс, Адам Броди, Анна Фэрис, Лейтон Мистер, Майлз Теллер, Джон Гудмен и другие знаменитости. Певица Пэрис Хилтон призналась, что ее сердце было разбито, когда она узнала из телевизионных новостей об уничтожении пожаром своего дома в Лос-Анджелесе.