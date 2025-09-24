Чемпионку мира по биатлону Симон будут судить за кражу

Биатлонистку Жулию Симон обвинили в мошенничестве на две тысячи евро

Французская биатлонистка Жулия Симон предстанет перед судом в октябре. Спортсменку обвинили в краже кредитной карты и мошенничестве, сообщило Le Dauphine Libere.

Предварительно установлено, что Симон совершила преступление в Норвегии во время тренировочного сбора французской команды по биатлону в 2021 году. От ее рук пострадали три человека, среди которых — партнерша Симон по сборной Жюстин Брезаз-Буше.

В январе 2022 года в суд подали две жалобы о покупке техники с кредитной карты Брезаз-Буше без ведома спортсменки. Сумма ущерба составила две тысячи евро. После начала расследования отношения между биатлонистками испортились.

Следователи из Альбервиля представят судье выводы своих расследований. Правоохранители смогли определить, с какого компьютера были сделаны заказы с украденной карты. Сама Симон свою вину не признает.

