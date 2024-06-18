Чемпионат России по стрельбе из карабина прошел в Северной Осетии

В Северной Осетии впервые прошел чемпионат России по практической стрельбе из карабина. Участие в нем приняли около 154 спортсменов.

На соревнованиях собрались атлеты из разных уголков России. Прибыли спортсмены из Белоруссии и Южной Осетии. Всего в турнире участвовали 30 сборных разных регионов. А 154 спортсмена продемонстрировали непобедимую силу духа, достойную наследников аланских воинов.

Чемпионат впервые прошел в Северной Осетии в естественной среде. Как отметил президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин, все реальные условия на местности соблюдены. На трассе были и возвышенности, и разные препятствия.

За ходом соревнований следил глава республики Сергей Меняйло.

«Я хочу пожелать, чтобы нам приходилось стрелять только на соревнованиях, на полигонах и иногда в охоту», — подчеркнул он.