Чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту начнется 25 июня. В рамках мероприятия запланированы как коммерческие, так и спортивные полеты, сообщил сайт «Время Н» .

По словам главы Ассоциации воздухоплавания региона Георгия Зименко, взлеты будут проходить в Борской пойме. Точное место старта определят в зависимости от направления ветра.

Для того чтобы чемпионат считался состоявшимся, необходимо выполнить минимум два спортивных полета и три различных спортивных задания. Задания могут быть разнообразными: от целей, заявленных судьей или пилотом, до виртуальных и визуальных задач.