«Чемпионат»: «Локомотив» ведет переговоры по переходу нападающего Мьереса

Столичный «Локомотив» ведет переговоры с хорватским ФК «Осиек» по поводу перехода нападающего Рамона Мьереса. Об этом сообщил «Чемпионат».

Стоимость трансфера может составить 3-4 миллиона евро (около 290-380 миллионов рублей), добавил «Спорт», проект сайта kp.ru.

Однако препятствием для соглашения способна стать зарплата футболиста. Его сторона требует порядка 1,2 миллиона евро в год (более 116 миллионов рублей). Такая сумма является потолком для «Локомотива».

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