Чемпион мира по шахматам из Норвегии проиграл российскому школьнику

Пятнадцатилетний российский школьник Максим Иванников обыграл в чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Об этом сообщил RT .

Норвежский спортсмен потерпел поражение во время онлайн-турнира «Титульный вторник». Он играл черными фигурами и признал победу подростка из России на 33-м ходу.

Первое место в турнире занял шахматист Пранав Венкатеш из Индии. Норвежец взял третье место, а российский школьник — 122-е.

«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир для спортсменов с международным званием, который проводится в формате блица по швейцарской системе. Иванников обладает званием кандидата в мастера спорта в Международной шахматной федерации (FIDE). Карлсен являлся чемпионом мира по классическим шахматам с 2013 по 2023 годы.

Ранее юный шахматист из Балашихи стал чемпионом России среди школьников.