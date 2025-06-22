Юный шахматист из Балашихи стал чемпионом России среди школьников

Во второй раз в Тульской области прошло первенство России по шахматам среди школьников, собравшее 526 юных шахматистов из 56 регионов страны. Михаил Марков из Балашихи стал чемпионом в возрастной группе 2018 года рождения и младше, набрав впечатляющие семь очков из восьми возможных.

Подготовкой Михаила к турниру занимались тренеры Михаил Лифанов, Павел Лозбенев и Дмитрий Сарангов. Благодаря их профессиональному подходу и поддержке, молодой спортсмен добился высоких результатов на федеральном уровне.

Победители в каждой возрастной категории получили возможность представлять Россию на детско-юношеском Первенстве Азии — престижном международном соревновании, где традиционно выступают лучшие юные шахматисты континента.

Всероссийские соревнования по шахматам среди школьников впервые прошли в 2024 году. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» с целью популяризации шахмат среди детей и подростков.