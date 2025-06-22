Юный шахматист из Балашихи стал чемпионом России среди школьников

Во второй раз в Тульской области прошло первенство России по шахматам среди школьников, собравшее 526 юных шахматистов из 56 регионов страны. Михаил Марков из Балашихи стал чемпионом в возрастной группе 2018 года рождения и младше, набрав впечатляющие семь очков из восьми возможных.
Подготовкой Михаила к турниру занимались тренеры Михаил Лифанов, Павел Лозбенев и Дмитрий Сарангов. Благодаря их профессиональному подходу и поддержке, молодой спортсмен добился высоких результатов на федеральном уровне.
Победители в каждой возрастной категории получили возможность представлять Россию на детско-юношеском Первенстве Азии — престижном международном соревновании, где традиционно выступают лучшие юные шахматисты континента.
Всероссийские соревнования по шахматам среди школьников впервые прошли в 2024 году. Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» с целью популяризации шахмат среди детей и подростков.
«В этом наша ошибка». Дрессировщик рассказал, почему хищники бросаются на своих хозяев
На Украине раскрыли подробности удара ВС России по полигону
Десять тысяч свечей зажгли в Богородском округе в День памяти и скорби
Ирина Пегова показала своего возлюбленного
Лучших пловцов на спартакиаде по месту жительства определили в Подольске
Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в Подольске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте