Чемпион мира Панкратов: мы всегда были самой сильной командой в Европе

Российские пловцы завоевали золото в комбинированной эстафете на чемпионате Европы в Париже. Всего в копилке россиян 32 медали. Впереди спортсменов ждут новые соревнования. на которых они наконец-то оставят нейтральный статус и получат возможность выступать с флагом и гимном своей страны.

Сборная России завершила чемпионат Европы в Париже по водным видам спорта с 32 медалями. В последний день соревнований четверка россиян завоевала золото в комбинированной эстафете: он прошли стометровку на спине, брассом, баттерфляем и вольным стилем за 3 минуты 28,67 секунды, опередив итальянцев всего на 0,19 секунды.

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов в беседе с 360.ru признал, что победа в эстафете — во многом везение, хотя россияне и были главными фаворитами.

«Мы всегда были самой сильной командой в Европе. И золотые медали говорят о том, что мы удерживаем свой статус», — отметил спортсмен.

Он добавил, что даже после долгих лет нейтрального статуса пловцам по-прежнему некомфортно стоять на пьедестале без флага и гимна. Когда российским спортсменам вернут символы их страны и другие подробности читайте в материале 360.ru.