Сегодня 19:45 Золото из Парижа. Российские пловцы победили в эстафете чемпионата Европы по водным видам спорта Фото: Золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Владимир Астапкович / РИА «Новости» Эксклюзив

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Российские пловцы выиграли золото чемпионата Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете. Соперники были сильными и вырвать победу удалось за счет разницы в сотые доли секунды. Чемпион мира Денис Панкратов рассказал 360.ru, что спортсмены с нетерпением ждут возвращения их флага и гимна — эти выступления в нейтральном статусе для них последние.

Россияне выиграли золото в Париже Российские пловцы 16 августа выиграли золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев победили в комбинированной эстафете: они прошли стометровую дистанцию на спине, брассом, баттерфляем и вольным стилем за три минуты и 28,67 секунды. Второе место заняла команда Италии — они отстали от россиян на на 0,19 секунды. Бронзу выиграли хозяева чемпионата. Всего по итогам соревнований в Париже сборная России завоевала 32 медали: 10 золотых (пять взяли пловцы, три — синхронистки и две у прыгунов в воду), девять серебряных и 13 бронзовых, заняв третье место в общем медальном зачете. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. Хотя в апреле 2026 года World Aquatics официально сняла все санкции с российских и белорусских взрослых атлетов, разрешив им полноценное возвращение с флагом и гимном, полное восстановление прав отложено до 1 сентября 2026 года.

Фото: Российские пловцы Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев, Париж 16 августа 2026 года. Ewen Gavet / www.globallookpress.com

Маловато медалей Россияне — не просто хорошие пловцы, они — рекордсмены Европы. У них был самый сильный командный состав, так что они должны были выиграть эту эстафету, сказал 360.ru спортивный комментатор, российский пловец, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Денис Панкратов.

Победа с разницей в 0,19 секунды — счастливая случайность. Соперники были не менее сильны и могли выиграть эту эстафету. Однако, хоть команде России и повезло, она была главными претендентами на победу. Мы всегда были самой сильной командой в Европе. И золотые медали говорят о том, что мы удерживаем свой статус. Денис Панкратов

Спортсмен признался, что по его мнению, в плаванье россияне не добрали как минимум две награды. Корневу немного не повезло в заплыве вольным стилем на 50 метров: хоть у него и был самый высокий результат сезона, пловцу удалось выиграть серебро, разделив второе место с сербом Андреем Барной. «Совершенно непонятный проигрыш в дистанции 50 метров на спине у ребят. Колесников и Павел Самусенко должны были занимать первое и второе места, но заняли второе и третье. Были и другие недоборы по медалям», — сказал Панкратов.

Фото: Климент Колесников в заплыве на 50 метров на спине, Париж 14 августа 2026 года. Andrea Masini / www.globallookpress.com

Ждем гимна и флага Россияне уже не первый год выступают в нейтральном статусе. Еще до санкций 2022 года существовал двухлетний запрет на государственные символы России. Казалось, спортсмены могли бы уже привыкнуть, но до сих пор видно, что им крайне некомфортно на пьедестале без флага и гимна своей страны, отметил Панкратов.

Действительно ждем возвращения флага и гимна. Это произойдет с 1 сентября по договоренности с Европейской федерацией плавания. Международная федерация нас признала и разрешила нам все уже в апреле месяце, нынешний чемпионат Европы просто не попал по срокам. Если бы он проходил в сентябре, у нас были бы флаг и гимн. Денис Панкратов

Спортсмен отметил, что на на соревнованиях Кубка мира по плаванью, которые стартуют 1 октября в Баку, россияне будут уже с флагом гимном. То же касается и чемпионате мира по плаванию на короткой воде — он состоится в декабре в Пекине.

Фото: Чемпионат Европы по водным видам спорта, Париж. Joel Marklund / www.globallookpress.com