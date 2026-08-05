«Челси» сразится с «Ювентусом» в Гонконге

Британский футбольный клуб «Челси» встретится 5 августа с итальянским «Ювентусом» на стадионе «Кай Так» в Гонконге. В прямом эфире игру покажет платформа Okko .

Игра начнется в 14:30 по московскому времени.

В последний раз матч между «Челси» и «Ювентусом» проходил в рамках Лиги чемпионов УЕФА 2021/2022.

Наставником итальянской команды остается Лучано Спаллетти. Тренером «Челси» в июле стал Хаби Алонсо.

«Работы у испанца будет много: в огромном наборе футболистов нужно найти игроков под любимую схему с тремя защитниками. Результат этой перестройки мы увидим уже на предсезонке», — отметили в Okko.

Ранее УЕФА решила потребовать отстранения президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Недовольство руководителем структуры возникло после того, как он запланировал продать частным инвесторам долю прав на чемпионат мира. По мнению УЕФА, этот проект сильно ударил по авторитету ФИФА.