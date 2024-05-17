Деяна Станковича назначили тренером «Спартака»: перспективы, мнение эксперта | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 13:47 «Человек серьезный». «Спартак» добьется результата с тренером Станковичем Футбольный эксперт Рапопорт назвал Станковича очень серьезным тренером РИА «Новости»

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Московский «Спартак» взорвал информационное поле, объявив о назначении на пост главного тренера команды экс-футболиста сборной Сербии и миланского «Интера» Деяна Станковича. Это серьезный человек, который должен навести порядок, рассказал 360.ru футбольный эксперт Борис Рапопорт.

Станкович — известный специалист, который добивался результата везде, где работал. Он достаточной жесткий тренер, считает Рапопорт.

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«Это очень серьезный игрок, серьезный. И тренер серьезный очень. Я думаю, что он должен справиться, во всяком случае, на мой взгляд. <…> Интересный момент, что его фамилия не звучала нигде в кандидатах на пост тренера. Все это делалось очень аккуратно, внимательно. Так должно было быть в принципе. Они, так сказать, вели с ним переговоры», — отметил специалист.

Станкович был сильным футболистом, он здорово играл, напомнил Рапопорт. Он назвал специалиста более определенной кандидатурой по сравнению с предыдущими тренерами.

«Я думаю, что человек серьезный. <…> Мне кажется, что „Спартак“ добьется с ним определенного результата», — сказал Рапопорт.

В этом поможет опыт работы Станковича в Сербии, Венгрии и Италии. Результаты его тренерства в «Спартаке» можно будет увидеть примерно к октябрю, когда команда отыграет 7-10 туров, заключил футбольный эксперт.

Станкович возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. В команде его назвали легендарным футболистом.