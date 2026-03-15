«Чеховские медведи» вышли в финал Кубка России, обыграв «Зенит» в полуфинале

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 31:28 в полуфинале «Финала четырех» Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

Игра прошла 14 марта. «Чеховские медведи» вели почти весь матч, но за четыре минуты до конца «Зенит» сократил отставание до минимума — 27:28. Подмосковная команда ответила тремя голами, установив окончательный счет. Самым результативным стал Денис Афонин, забросивший шесть мячей.

Финал турнира состоится 15 марта в 16:00. «Чеховские медведи» встретятся с московским ЦСКА.

Накануне сборная Подмосковья стала победителем первенства России по гандболу среди юношей до 19 лет. Встреча коллективов Московской области и Краснодарского края завершилась со счетом 43:30. Спортсмены показали лучший результат на групповом этапе.