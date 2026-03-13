Сборная Подмосковья выиграла золото на первенстве России по гандболу

Сборная Московской области стала победителем первенства России по гандболу среди юношей до 19 лет. В финальном матче она уверенно обыграла команду Краснодарского края.

Встреча коллективов завершилась со счетом 43:30.

Турнир проходил по круговой системе. На групповом этапе спортсмены из Подмосковья показали лучший результат, не потерпев ни одного поражения и заняв первое место в таблице.

Серебряные медали первенства завоевала сборная Москвы, а бронзовыми призерами стали гандболисты из Ставропольского края.

Члены подмосковной команды представили училище олимпийского резерва № 4 в Чехове. На соревнованиях выступили Петр Алисов, Юрий Борисов, Иван Близнецов, Илья Захаров, Егор Комиссаров, Виталий Кирилин, Назар Кравченко, Илларион Крупнов, Андрей Ларин и другие спортсмены.

По итогам соревнований Валерий Фомин был признан лучшим игроком команды.

В первенстве России приняли участие восемь сборных.

Турнир завершился 12 марта 2026 года в Перми. Соревнования проходили в рамках федеральной программы «Спорт России».