Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Рожков скончался после долгой болезни

«На 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший полузащитник „Спартака“. Сергей Рожков выступал за наш клуб в 1963–1965, 1967–1969 и в 1974 годах, провел за команду 161 матч и забил восемь голов», — сообщили в ФК.

Рожков был чемпионом СССР 1969 года и обладал Кубком страны 1963 и 1965 годов. В 1984 году он работал тренером команды «Спартака».

20 мая на 72-м году жизни скоропостижно скончался академик РАН, профессор и заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Покровский стоял у истоков борьбы с ВИЧ и работал с первыми случаями заболевания.

Первый выявленный советский пациент работал в Африке переводчиком и имел контакты с местными жителями. В Союз нулевой пациент вернулся в 1982 году.