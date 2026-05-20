Умер академик РАН Вадим Покровский

На 72-м году жизни скоропостижно скончался академик РАН, профессор и заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Имя Вадима Покровского неразрывно связано с историей Центрального НИИ эпидемиологии», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что он прошел путь от клинического ординатора до заведующего специализированным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом. Академик получил признание и в России, и в мире как лидер в области изучения эпидемиологии, патогенеза, клиники и лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний.

Покровский, добавили в пресс-службе, стоял у истоков борьбы с ВИЧ в стране и работал с первыми случаями заболевания. Именно при его непосредственном участии удалось выявить «нулевого пациента» и расследовать внутрибольничную вспышку ВИЧ в Элисте.

Разработанная Покровским методология борьбы с инфекцией стала основой создания общероссийской сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом.