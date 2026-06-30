Бывший игрок «Зенита» Кузяев покинул казанский «Рубин»

Пятикратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Далер Кузяев покинул казанский «Рубин». Как сообщает пресс-служба клуба, у 31-летнего полузащитника истек срок действия контракта, и стороны приняли решение не продлевать соглашение. Об этом написала Neva.Today .

Кузяев присоединился к «Рубину» в сентябре 2025 года в статусе свободного агента после двух сезонов, проведенных во французском «Гавре». За время выступления в Казани он принял участие в 19 матчах, однако не смог отметиться ни голами, ни голевыми передачами.

Таким образом, после ухода из «Рубина» Кузяев вновь становится свободным агентом. Его карьера включает выступления за такие клубы, как «Зенит» и «Гавр», а также опыт игры в составе сборной России на домашнем чемпионате мира.