Бывший игрок «Краснодара» Рамирес перешел в «Локомотив»

Эквадорский 30-летний защитник Кристиан Рамирес заключил контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Футболист присоединился к «Локомотиву» на правах свободного агента, подписав соглашение на два года. Игроку присвоен второй номер.

С 2017 по 2023 годы Рамирес выступал в Российской Премьер-Лиге, защищая «Краснодар». За это время он провел 187 игр и забил три гола. После чего защитник перебрался в Венгрию, став игроком клуба «Ференцварош». Вместе с новой командой Рамирес выиграл чемпионат страны и Кубок венгерской лиги. Помимо этого, на его счету 22 игры и один гол в составе сборной Эквадора.

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