Экс-футболист сборной Сербии умер во время матча

Бывший капитан белградской «Црвены Звезды» Деян Милованович скончался во время матча ветеранов. Ему был 41 год. Информацию об этом опубликовал сайт французского клуба «Ланс».

«„Ланс“ с глубоким волнением узнал о внезапной кончине Деяна Миловановича, которая произошла во вторник в возрасте 41 года. С 2008 по 2010 годы сербский полузащитник 47 раз выходил на поле за „Ланс“. Клуб выражает искренние соболезнования его семье и близким», — сообщили в пресс-службе ФК.

Во вторник ветераны «Црвены Звезды» и ПКБ сыграли товарищеский матч. На седьмой минуте Милованович забил гол. Вскоре он готовился подать угловой, но рухнул на газон, потеряв сознание. По информации L’Equipe, экстренные службы быстро прибыли на место, но не смогли спасти Миловановича. Он скончался от двойного инфаркта.

Футболист провел 80 матчей за «Црвену Звезду», забив 15 голов. Дважды с командой становился чемпионом Сербии.

Полузащитник также играл за французский «Ланс», греческий «Панионис» и сербский «Вождовац». За сборную Сербии провел два матча.

Милованович приходится двоюродным братом бывшему защитнику «Локомотива», «Зенита» и «Челси» Браниславу Ивановичу.