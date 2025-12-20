Бывшего российского фигуриста Десятова пожизненно отстранили по делу о насилии

Центр безопасного спорта США пожизненно отстранил уроженца Москвы фигуриста Ивана Десятова после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В октябре 2024 года выступающего за США спортсмена временно отстранили по решению американского Центра безопасного спорта после обвинений в неподобающем поведении. Позднее Международный союз конькобежцев также отстранил Десятова от турниров под своей эгидой.

Фигурист выступает в дуэте с Изабеллой Флорес в танцах на льду. До смены гражданства Десятов представлял Россию и Белоруссию, танцевал в паре с Екатериной Андреевой и Ириной Хаврониной.

Ранее во Франции задержали члена сборной Египта по борьбе Мохамеда Эльсайеда, который в нетрезвом состоянии положил руки на ягодицы незнакомой женщины в публичном месте. Потерпевшая написала заявление в полицию.