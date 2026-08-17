«Было грустно смотреть на белый флаг». Мельникова раскрыла причину слез на ЧЕ

Мельникова: заплакала от счастья и из-за белого флага во время награждения на ЧЕ

Российская гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что не сдержала слез во время церемонии награждения на ЧЕ в Загребе из-за флага. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Матч ТВ» .

«Я расплакалась от того, что очень счастлива, что так получается и складывается. Это было счастье и, конечно, было чуть‑чуть грустно смотреть на белый флаг, который мог быть совсем другим», — сказала спортсменка.

Мельникова добавила, что недавно ей попалась на глаза статистика, что она попала в число гимнасток, выступавших почти под пятью разными флагами. Во время награждения россиянки в Загребе играл гимн нейтральных атлетов.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев возмутился, что Мельниковой запретили обняться с соперницами на пьедестале почета во время фотосессии. Россиянка заняла первое место, выиграв золото в командном многоборье и опорном прыжке на турнире.