Финальный матч Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жерменом» и английским «Арсеналом» состоится в ближайшие часы на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште. Об этом сообщил ТАСС .

Фан-зоны разделили, чтобы предотвратить встречу болельщиков команд-соперников друг с другом. Поклонники французского клуба собираются на территории спорткомплекса MTK возле «Пушкаш-Арены», а британские фанаты — в городском парке возле площади Героев. Их легко отличить по синим майкам и шарфам ПСЖ и красным футболкам «Арсенала».

За «Пари Сен-Жермен» выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Ранее футбольную сборную Франции признали самой дорогой на грядущем чемпионате мира. Суммарная стоимость входящих в нее игроков составила 1,47 миллиарда евро.