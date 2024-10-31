Бруней отправит на матч с Россией команду полупрофессионалов

Футбольная ассоциация Брунея не сможет отправить на товарищеский матч с Россией основной состав. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
В Краснодар отправится вторая команда.
«Почти все футболисты не являются профессионалами», — заявили в ассоциации.
Эти спортсмены тренируются в составе своих клубов после основной работы. Матч запланировали на 15 ноября.
Российские спортсмены вряд ли смогут сыграть в отборочных на очередной Чемпионат мира по футболу, заявил ранее тренер Валерий Непомнящий. Он допустил участие клубов в международные соревнованиях.
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