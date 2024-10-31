Тренер Непомнящий заявил, что Россию вряд ли допустят к отбору на ЧМ по футболу

Российским спортсменам не стоит рассчитывать, что они смогут сыграть в отборочных на очередной Чемпионат мира по футболу. Таким мнением с «Инфо24» поделился тренер Валерий Непомнящий.

По его словам, Россию вряд ли допустят к каким-либо официальным соревнованиям, которые проводят УЕФА и ФИФА. Непомнящий отметил, что надеяться на то, что футболисты примут участие в международной спортивной жизни, неразумно, это вряд ли произойдет и в этом, и в следующем году.

Он добавил, что еще допускает участие клубов в международные соревнованиях, но не национальной сборной, выступающей под флагом России.