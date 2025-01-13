Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Многолетний чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри опроверг появившиеся слухи о его возможном бое с Энтони Джошуа в 2025 году. На своей странице в Instagram* спортсмен опубликовал видео, в котором объявил, что завершил спортивную карьеру.

Он поблагодарил поклонников за поддержку, которую они оказывали все это время.

«Я хочу объявить о своем уходе из бокса. Это было потрясающе. Я наслаждался каждой минутой, но на этом я закончу», — заявил Фьюри.

Об уходе из большого спорта британский боксер объявил после двух поражений подряд от абсолютного чемпиона в супертяжелом весе украинского боксера Александра Усика. Спортсмены встречались на ринге в мае и декабре прошлого года. Но каждый раз Фьюри проигрывал.

При этом свой взлет британский спортсмен обеспечил за счет победы над другим украинским боксером Виталием Кличко, отобрав у него в 2015 году титулы чемпиона WBA, IBF, WBO и The Ring. Но спустя год Фьюри отказался от своих завоеваний и забыл про бокс на четыре года. Возвращение на ринг он отметил победой на Дилланом Уайтом.

Вторая встреча британского боксера Тайсона Фьюри и украинского боксера Александра Усика прошла в Эр-Рияде. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Бой длился 12 раундов и закончился победой украинского тяжеловеса.

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