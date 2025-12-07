Британец Ландо Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Британец занял третье место гонки Гран-при Абу-Даби, сообщили на сайте FIA.

В общем зачете 26-летний пилот финишировал первым на подиуме, что помогло ему стать чемпионом. Победителем гонки признали лидера четырех предыдущих сезонов нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Норрис впервые за карьеру удостоился чемпионского звания. В общем зачете он набрал 423 очка. Также Ландо — первый с 2008 года гонщик «Макларена», победивший в чемпионате «Формулы-1».

В ноябре аннулировали результаты пилотов команды «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в гонке Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1». Оказалось, что гонщики нарушили технический регламент.