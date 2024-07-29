Бразильскую пловчиху отчислили из сборной за самовольный уход из Олимпийской деревни

Бразильская пловчиха Ана Каролина Виейра покинула Олимпийские игры 2024 года в Париже за нарушение спортивной дисциплины. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии (COB).

В организации отметили, что Виейра вместе с другим пловцом, Габриэлем Сантосом, в пятницу покинула территорию Олимпийской деревни в Париже без разрешения главы делегации.

Спортсменам сделали выговор, но Ана Каролина в агрессивной и неуважительной форме оспорила решение руководства, за что была исключена из состава делегации. В комитете подчеркнули, что она немедленно отправляется обратно в Бразилию.

Летние Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Спортсмены из России выступают на них без национальной символики и в нейтральном статусе.

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