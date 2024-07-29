Британского комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексизм

Британского комментатора отстранили от работы на ОИ за сексистское высказывание

Фото: РИА «Новости»

Британский телеканал Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда от работы на Олимпиаде в Париже из-за сексистского выражения на соревнованиях по плаванию. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление вещателя.

После победы команды Австралии в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Баллард произнес фразу, ставшую причиной отстранения.

«Только что закончили женщины.  Ну вы же знаете, какими бывают женщины. Делают макияж, слоняются без дела», — заявил он.

Коллега журналиста Лиззи Симмондс расценила это замечание как «возмутительное».

«Вечером в воскресенье Боб Баллард во время одного из сегментов трансляции сделал неуместный комментарий. В связи с этим он исключен из числа комментаторов Eurosport», — говорится в заявлении телеканала.

Однако настоящей звездой женского заплыва на ОИ стал мужчина в пестрых плавках, который под овации трибун нырнул в бассейн и достал шапочку одной из участниц.

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