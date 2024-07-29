Британского комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексизм

Британского комментатора отстранили от работы на ОИ за сексистское высказывание

Британский телеканал Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда от работы на Олимпиаде в Париже из-за сексистского выражения на соревнованиях по плаванию. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление вещателя.

После победы команды Австралии в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Баллард произнес фразу, ставшую причиной отстранения.

«Только что закончили женщины. Ну вы же знаете, какими бывают женщины. Делают макияж, слоняются без дела», — заявил он.

Коллега журналиста Лиззи Симмондс расценила это замечание как «возмутительное».

«Вечером в воскресенье Боб Баллард во время одного из сегментов трансляции сделал неуместный комментарий. В связи с этим он исключен из числа комментаторов Eurosport», — говорится в заявлении телеканала.

Однако настоящей звездой женского заплыва на ОИ стал мужчина в пестрых плавках, который под овации трибун нырнул в бассейн и достал шапочку одной из участниц.