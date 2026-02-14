Бразильский горнолыжник принес Южной Америке первую медаль в истории зимних ОИ

Горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен из Бразилии впервые в истории завоевал для Южной Америки медаль на зимней Олимпиаде. Он получил золото в гигантском слаломе на Играх в Италии.

Общее время 25-летнего атлета за две попытки составило две минуты 25,00 секунды.

Второй место занял Марко Одерматт из Швейцарии с отставанием в 0,58 секунды. Бронзу получил его соотечественник Лоик Мейар.

Бротен стал первым, кто принес Южной Америке медаль за всю историю зимних Олимпийских игр.

