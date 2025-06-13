Борец Махов не признал вину в нарушении антидопинговых правил

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов заявил, что не считает себя виновным в нарушении антидопинговых правил. По его словам, пробы, которые брали перед чемпионатом мира 2015 года и во время самого турнира, были чистыми. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я, честно говоря, уже не понимаю, что они (ITA) делают с пробами, и сейчас наказывают даже тех ребят, которые давно оставили борьбу. Мы сдавали допинг-тесты в WADA и до чемпионата мира, и на месте в Лас-Вегасе, и после завершения соревнований. И у нас ведь все результаты были нормальными», — сказал Махов.

Международное агентство допинг-тестирования объявило о второй дисквалификации Махова. Его отстранили от спорта на четыре года и лишили двух бронзовых медалей, завоеванных на чемпионате мира 2015 года. Также аннулированы все результаты спортсмена за период с 10 января 2015 года по 27 января 2020 года.

Ранее гимнастка Хоркина поддержала возвращение российских атлетов на мировую арену. По ее словам, только в таких условиях создастся настоящая атмосфера соревнований.