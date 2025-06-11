Гимнастка Хоркина поддержала возвращение российских атлетов на мировую арену

Возвращение российских атлетов на международную арену вернет в спорт истинную конкуренцию. Такое мнение высказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По ее словам, вернуться на мировую сцену — это здорово, радостно и приятно. Только в таких условиях создастся настоящая атмосфера соревнований, заявила эксперт.

«Тогда действительно состоится возвращение сильнейшей спортивной державы. И кто может выиграть, победить наших спортсменов — настоящий чемпион», — отметила Хоркина.

Федерация гимнастики России объявила о возвращении российских атлетов на международные соревнования, в частности по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте.