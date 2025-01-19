Большунов упал и финишировал пешком на Кубке России по скиатлону

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов находился в группе лидеров в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, но упал незадолго до финиша и завершил гонку пешком. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» .

В Казани завершился пятый этап Кубка России на 20 километров в скиатлоне. По итогам гонки первое место занял Сергей Ардашев. Прославленный спортсмен Большунов остался без медалей из-за обидного падения, хотя после старта он находился в группе лидеров.

Лыжник упал за километр до финиша, расстроился, снял лыжи и завершил гонку пешком. Падение произошло, когда на трассе борьба обострилась до предела. Пока неизвестно, почему Большунов упал.

«Эмоции очень классные, скиатлон — суетная гонка. Я чуть не попал в завал, когда Большунов упал. Успел резко его объехать, хорошо, что контролировал ситуацию. Если бы не было сил, то я бы тоже упал», — рассказал позже Ардашев «Матч ТВ».

В декабре 2024 года призер зимних Олимпийских игр Александр Панжинский назвал главной причиной бед Большунова болезни при подготовке и подводке к первым стартам, обратив внимание также на фактор возраста.