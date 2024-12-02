Призер Игр Панжинский: причина бед лыжника Большунова кроется в болезнях при подготовке
Призер зимних Олимпийских игр Александр Панжинский прокомментировал форму Александра Большунова, трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам. Об этом сообщил RT.
Главной причиной бед лыжника Панжинский назвал болезни при подготовке и подводке к первым стартам.
«Понятно, что в спринте ему сейчас работать сложнее, поскольку скоростные качества не настолько высокие. Юные конкуренты выглядят предпочтительнее», — отметил Панжинский.
Он обратил внимание на фактор возраста, напомнив, что в последнее время лыжные гонки очень помолодели. Расцвет приходится на 23-24 года, а Большунову уже 27 лет, пояснил призер Игр.