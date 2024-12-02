Призер Игр Панжинский: причина бед лыжника Большунова кроется в болезнях при подготовке

Призер зимних Олимпийских игр Александр Панжинский прокомментировал форму Александра Большунова, трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам. Об этом сообщил RT .

Главной причиной бед лыжника Панжинский назвал болезни при подготовке и подводке к первым стартам.

«Понятно, что в спринте ему сейчас работать сложнее, поскольку скоростные качества не настолько высокие. Юные конкуренты выглядят предпочтительнее», — отметил Панжинский.

Он обратил внимание на фактор возраста, напомнив, что в последнее время лыжные гонки очень помолодели. Расцвет приходится на 23-24 года, а Большунову уже 27 лет, пояснил призер Игр.