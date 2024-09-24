Больше половины членов УЕФА выступили за частичное снятие санкций с России

Более половины стран — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Об этом заявил в интервью Sport24 президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адилет Барменкулов.

Он отметил, что президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс, которая ранее выступала против спортсменов из России, теперь поддерживает идею допуска молодежной команды.

«Мы все люди и понимаем, что в отношении детского спорта необходимо изменить риторику», — сказал он.

Ранее Греческая федерация футбола также выступила за возвращение молодежных и юношеских сборных России на международные соревнования, однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выразил несогласие с этой позицией. В результате предложение греческой стороны не приняли.