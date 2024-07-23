«Большая победа». Татьяна Навка высказалась о возвращении Валиевой на лед

Российская фигуристка Камила Валиева сейчас переживает нелегкий период. Об этом заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» .

Она высказалась о возвращении спортсменки на лед после допингового скандала.

«Для Камилы это большая победа над собой. Пять месяцев без выступлений на льду — огромный перерыв для спортсмена. Признаюсь честно, ей нелегко. Но тем не менее она справилась. Камила — большая умница, невероятная красотка!» — сказала она.

По словам Навки, поклонники очень ждут новых номеров Валиевой.

Ранее Камила заявила, что решила податься в музыку. Она отметила, что работает над собственной песней. Также девушка планирует поступить в университет, но пока не определилась, в какой именно.