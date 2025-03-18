Болгарский футбольный клуб почтил минутой молчания живого игрока

RMC Sport: ФК «Арда» извинился за минуту молчания в память о живом футболисте

Болгарская футбольная команда «Арда» перед домашним матчем чемпионата Болгарии с «Левски» почтила минутой молчания память бывшего игрока команды Петко Ганчева, который оказался жив. Об этом сообщил RMC Sport .

Спортсмены выстроились в районе центрального круга перед началом игры и почтили память 78-летнего футболиста, якобы умершего при загадочных обстоятельствах. Позже клуб принес извинения за ошибку и пожелал Ганчеву здоровья.

«Мы приносим огромные извинения. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет, крепкого здоровья и успехов», — написала пресс-служба болгарского ФК.

Сам футболист воспринял новость о своей «смерти» с юмором. Он признался, что после минуты молчания выпил за свое здоровье.

Ранее легендарный португальский футболист Криштиану Роналду бурно отреагировал на удаление его одноклубника во время матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком». Футболист начал кричать и жестикулировать, после чего в знак протеста выпнул мяч из центрального круга.