Болельщиков «Спартака» и «Локомотива» ждет разбор полетов за мат

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков московского «Спартака» и «Локомотива» на ближайшем заседании, которое пройдет 7 августа. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В частности, поводом для рассмотрения стали скандирования оскорбительных выражений и ненормативной лексики фанатами «Спартака» во время гостевого матча Кубка России против «Ростова» (2:0), а также аналогичное поведение болельщиков «Локомотива» в игре с ЦСКА (1:2).

Кроме того, КДК займется эпизодом с шестью предупреждениями, полученными игроками «Ростова» в одном матче, что также подпадает под понятие неподобающего поведения команды.

В прошлом месяце стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с турецким «Галатасараем» о трансфере 26-летнего колумбийского защитника Карлоса Куэсты.